В Красноярске четверых мужчин будут судить за нападение на подростка в баре

«В баре подросток показывал деньги другим посетителям и фотографировался с купюрами. На это, по версии следствия, обратили внимание двое контролеров заведения и двое их знакомых. Когда подросток пошел к туалетам, один из мужчин позвал его поговорить. Затем все четверо зашли следом, закрыли дверь и сначала потребовали отдать им деньги. После отказа подростка ударили, удерживали и забрали из его сумки 400 тыс. рублей. Друзья потерпевшего пытались попасть внутрь, но дверь удерживали изнутри. После нападения они сразу обратились к правоохранителям», — рассказали в прокуратуре.