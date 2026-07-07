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В Красноярске четверых мужчин будут судить за нападение на подростка в баре

В Красноярске перед судом предстанут четверо мужчин, которых обвиняют в ограблении 16-летнего подростка в баре «Че Почем».

В Красноярске перед судом предстанут четверо мужчин, которых обвиняют в ограблении 16-летнего подростка в баре «Че Почем». Об этом сообщили в прокуратуре края.

По данным следствия, в феврале подросток пришел в бар с друзьями. Чтобы попасть внутрь, он передал охраннику 3 тыс. рублей. При себе у него было 540 тыс. рублей. Большую часть денег он снял с карты матери для будущей покупки автомобиля, но несколько дней носил сумму с собой.

«В баре подросток показывал деньги другим посетителям и фотографировался с купюрами. На это, по версии следствия, обратили внимание двое контролеров заведения и двое их знакомых. Когда подросток пошел к туалетам, один из мужчин позвал его поговорить. Затем все четверо зашли следом, закрыли дверь и сначала потребовали отдать им деньги. После отказа подростка ударили, удерживали и забрали из его сумки 400 тыс. рублей. Друзья потерпевшего пытались попасть внутрь, но дверь удерживали изнутри. После нападения они сразу обратились к правоохранителям», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинение в грабеже. Обвиняемые вину не признали. На время расследования их заключили под стражу.