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Стало известно об открытии нескольких АЗС в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев рассказал о ситуации с топливом в Иркутской области.

Источник: Freepik

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ситуации с бензином в регионе. Об этом говорится в Telegram-канале главы Приангарья.

Так, начала работу АЗС в Хомутово, также 7 июля планируются к открытию еще три заправки сети ОМНИ (в Черемхово, р.п. Средний и селе Баяндай).

Помимо этого, принято решение об отзыве волонтеров с заправок, так как количество машин на многих АЗС снижается. При необходимости волонтеров вернут.

Специалисты ФАС мониторят цены на топливо.

Ведется работа по обеспечению топливом независимых АЗС.

На приобретение топлива по-прежнему установлен лимит — не более 20 литров на автомобиль.