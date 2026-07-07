Стало известно об открытии нескольких АЗС в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о ситуации с бензином в регионе. Об этом говорится в Telegram-канале главы Приангарья.
Так, начала работу АЗС в Хомутово, также 7 июля планируются к открытию еще три заправки сети ОМНИ (в Черемхово, р.п. Средний и селе Баяндай).
Помимо этого, принято решение об отзыве волонтеров с заправок, так как количество машин на многих АЗС снижается. При необходимости волонтеров вернут.
Специалисты ФАС мониторят цены на топливо.
Ведется работа по обеспечению топливом независимых АЗС.
На приобретение топлива по-прежнему установлен лимит — не более 20 литров на автомобиль.