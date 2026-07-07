В Ангарске инспектор ГИМС за день спас четырех человек на Китое

IrkutskMedia, 7 июля. В Ангарске сотрудник ГИМС за один день спас четырех человек на реке Китой. Сначала он пришел на помощь трем женщинам, которые оказались в воде после опрокидывания сапборда, а позже вытащил из реки мужчину, выбившегося из сил во время заплыва.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в воскресенье днем во время патрулирования акватории Китоя сотрудник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области получил сообщение о трех женщинах, оказавшихся на середине реки после опрокидывания сапборда. Очевидцы, заметившие их с берега, позвонили в экстренные службы.
К месту происшествия на аэролодке «Север» направился руководитель отделения Ангарского инспекторского участка, старший государственный инспектор по маломерным судам Владимир Агафонов. Он находился в районе острова Ясачный, всего в нескольких минутах от места происшествия.
«Я увидел девочку-подростка и двух женщин, они были в спасательных жилетах. Выяснилось, что во время сплава они налетели на затопленный бетонный блок с торчащей арматурой и оказались в воде. Один из сапбордов, весла и рюкзаки унесло течением. Девушкам удалось зацепиться за бетонную конструкцию, на ней они и дожидались спасателей. Я поднял их на борт аэролодки, к счастью, они не пострадали, но были напуганы. По пути мы также нашли некоторые их вещи. В районе нового автомобильного моста я передал спасенных ожидающим родственникам», — рассказал он.
В этот же день Владимир Агафонов заметил мужчину, который плыл в районе старого Китойского моста. Он выбился из сил, не мог добраться до берега, и инспектор доставил его на сушу. После этого ему также пришлось сопровождать других людей, пытавшихся переплыть Китой.
«К сожалению, оценивать риски отдыхающие начинают лишь после происшествий. В тот день удалось их предотвратить, но хочу еще раз подчеркнуть, что купание в несанкционированных местах всегда несет угрозу вашей жизни и вашему здоровью. Реально оценивайте свои силы и при использовании сапбордов и прочего маломаневренного спортинвентаря на реках с сильным течением», — сказал Владимир Агафонов.
Напомним, с начала года в Иркутской области составили уже 65 протоколов по фактам безнадзорного пребывания детей у водоемов, из них 54 случая зафиксированы с 1 июня. В антирейтинг попали Ангарский городской округ, Чунский муниципальный округ, города Зима и Братск.