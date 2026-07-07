В Ангарске инспектор ГИМС за день спас четырех человек на Китое

«Я увидел девочку-подростка и двух женщин, они были в спасательных жилетах. Выяснилось, что во время сплава они налетели на затопленный бетонный блок с торчащей арматурой и оказались в воде. Один из сапбордов, весла и рюкзаки унесло течением. Девушкам удалось зацепиться за бетонную конструкцию, на ней они и дожидались спасателей. Я поднял их на борт аэролодки, к счастью, они не пострадали, но были напуганы. По пути мы также нашли некоторые их вещи. В районе нового автомобильного моста я передал спасенных ожидающим родственникам», — рассказал он.