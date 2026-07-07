Областной суд оставил в силе приговор осужденному за экстремизм нижегородцу

12 марта 2026 года мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили на протяжении трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных объединений и организаций.