В Красноярске с начала года произошло более 470 ДТП с электросамокатами и другими СИМ

В Красноярске с начала года зарегистрировали более 470 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края. Чаще всего в ДТП попадали электросамокаты, гироскутеры и электровелосипеды. По данным Госавтоинспекции, самым распространенным видом происшествий стали опрокидывания — таких случаев зафиксировано около 230. Еще 60 аварий связаны с наездами СИМ на пешеходов, также зарегистрировано около 55 столкновений с участием таких средств передвижения. Напомним, что в Красноярске обновили карту ограничений для электросамокатов, а также запустили специальный чат-бот о нарушениях самокатчиков.