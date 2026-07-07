В Омске распространяют фейковое видео с губернатором о запрете продажи бензина

Распространяемое в социальных сетях видео, в котором губернатор Омской области Виталий Хоценко якобы объявляет о прекращении продажи топлива населению, оказалось подделкой.
Аналогичные ролики появились от имени глав Краснодарского края и Астраханской области.
По информации канала «Война с фейками», для создания омского дипфейка использовали кадры выступления Виталия Хоценко на встрече с активом «Единой России» 1 июля. К исходному видео добавили искусственно сгенерированную речь о запрете продажи бензина.
Поддельное обращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева смонтировали на основе его выступления от 14 октября 2025 года, посвящённого развитию территорий региона. Для ролика с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным использовали фрагменты его ответов на вопросы о пандемии коронавируса и ограничениях.
Все три видео содержат схожие заявления о прекращении продажи топлива. Жителей призывают проверять такие сообщения по официальным каналам региональных властей и не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут сопровождать публикации.
В Омской области не действует запрет на продажу бензина физическим лицам. На АЗС действуют прежние правила: за один раз не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. При этом разрешено заправляться и в канистры.