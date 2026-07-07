Елена Рыбакина сократит отставание от Арины Соболенко в мировом рейтинге

На турнире категории «Большого шлема» Уимблдона-2026 Рыбакина завершила выступление на стадии третьего круга. Казахстанка повторила прошлогодний результат и не потеряла рейтинговые очки. На данный момент у Елены 8143 балла.
Что касается Арины Соболенко, то первая ракетка мира проиграла на стадии ⅛-й и не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал. В обновленном мировом рейтинге она потеряет 540 баллов. В активе белоруски останется 8550 очков.
Официальное обновление мирового рейтинга произойдет после финала Уимблдона-2026.