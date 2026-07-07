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Елена Рыбакина сократит отставание от Арины Соболенко в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина значительно сократит отставание от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На турнире категории «Большого шлема» Уимблдона-2026 Рыбакина завершила выступление на стадии третьего круга. Казахстанка повторила прошлогодний результат и не потеряла рейтинговые очки. На данный момент у Елены 8143 балла.

Что касается Арины Соболенко, то первая ракетка мира проиграла на стадии ⅛-й и не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал. В обновленном мировом рейтинге она потеряет 540 баллов. В активе белоруски останется 8550 очков.

Официальное обновление мирового рейтинга произойдет после финала Уимблдона-2026.