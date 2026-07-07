Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две команды представляют Иркутскую область на окружном этапе «Зарницы 2.0»

Иркутская область, НИА-Байкал — Окружной этап третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» проходит с 6 по 11 июля в Сибирском федеральном округе.

Источник: НИА Байкал

Участников средней возрастной категории (11−13 лет) и специальной категории (18−23 года) принимает Красноярск

Иркутскую область представляют отряды «Максим» (Иркутский муниципальный округ) и «Зиминцы» (город Зима) — победители регионального этапа, который проходил в Приангарье с 3 по 24 июня.

В рамках окружного этапа отрядам предстоит пройти индивидуальные соревнования по условно-военным специальностям: командир, связист, военкор, инженер-сапёр, медик, штурмовик и оператор БПЛА. Кроме того, отряды сразятся в командных состязаниях по тактической медицине, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций, а также тактической подготовке.

Для участников специальной категории предусмотрена военно-тактическая игра на местности, а для средней возрастной категории одним из ключевых испытаний станет «Финальный бой».

Итоги окружного этапа игры подведут 10 июля. Победителей соревнований ждёт федеральный финал.

7—8 июля в Иркутской области пройдёт региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница». Формат объединит более 60 близких родственников, которые смогут проявить себя в спортивных и творческих конкурсах. Кульминацией проекта станет военно-тактическая игра на местности и финальный бой.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше