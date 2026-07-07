Две команды представляют Иркутскую область на окружном этапе «Зарницы 2.0»

Участников средней возрастной категории (11−13 лет) и специальной категории (18−23 года) принимает Красноярск
Иркутскую область представляют отряды «Максим» (Иркутский муниципальный округ) и «Зиминцы» (город Зима) — победители регионального этапа, который проходил в Приангарье с 3 по 24 июня.
В рамках окружного этапа отрядам предстоит пройти индивидуальные соревнования по условно-военным специальностям: командир, связист, военкор, инженер-сапёр, медик, штурмовик и оператор БПЛА. Кроме того, отряды сразятся в командных состязаниях по тактической медицине, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций, а также тактической подготовке.
Для участников специальной категории предусмотрена военно-тактическая игра на местности, а для средней возрастной категории одним из ключевых испытаний станет «Финальный бой».
Итоги окружного этапа игры подведут 10 июля. Победителей соревнований ждёт федеральный финал.