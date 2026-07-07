Волгоградцев застало врасплох перекрытие ул. Мира и ул. Володарского

В Центральном районе Волгограда едва прошло несколько недель с введения новой схемы автомобильного движения, вызвавшей многочисленные жалобы автолюбителей, как власти объявили о новых корректировках. С 7 по 22 июля муниципалитет закрыл для проезда автомобилей новые участки ул. Мира и ул. Володарского. Об изменениях было объявлено за несколько часов до их внедрения, из-за чего в утренний час пик произошедшее застало врасплох сотни спешащих на работу автолюбителей.