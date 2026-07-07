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В Прикамье поставят дополнительные объемы автомобильного топлива

В Пермский край поступят дополнительные объемы автомобильного топлива от крупнейших российских производителей.

В Пермский край поступят дополнительные объемы автомобильного топлива от крупнейших российских производителей.

Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, бензин различных марок на региональный рынок поставят несколько отечественных компаний. График поставок будет согласован с Минэнерго и Топливной биржей.

При этом в Прикамье усилится контроль за наличием топлива на АЗС, а также ценами на него. Этим займется УФАС края, а также главы территорий.

Кроме того, следить за наличием топлива и ценами на него уже начали активные жители региона, которые создают в мессенджерах специальные каналы. С их помощью можно определить наличие топлива на определенных заправках, а также уточнить, есть ли за ним очередь и сколько в ней машин.