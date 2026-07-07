В Прикамье поставят дополнительные объемы автомобильного топлива

Кроме того, следить за наличием топлива и ценами на него уже начали активные жители региона, которые создают в мессенджерах специальные каналы. С их помощью можно определить наличие топлива на определенных заправках, а также уточнить, есть ли за ним очередь и сколько в ней машин.