Чичерина и Найк Борзов выступят в Хабаровске на фестивале «Рок над Амуром»

На сцену также выйдут победители первого фестиваля — группа «Двадцать», группа The Starkillers и победитель прошлого года — «Карманный томик». Для молодых музыкантов участие в «Роке над Амуром» остаётся шансом заявить о себе перед большой аудиторией и выступить рядом с известными артистами.