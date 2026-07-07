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Чичерина и Найк Борзов выступят в Хабаровске на фестивале «Рок над Амуром»

Праздник живой музыки проходит по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и, как ожидается, соберёт больше 70 тысяч зрителей.

В Хабаровске 22 августа пройдёт музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» (16+). Хедлайнерами станут Чичерина и Найк Борзов, сообщили организаторы.

Площадкой фестиваля станет территория у арены «Ерофей». Праздник живой музыки проходит по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и, как ожидается, соберёт больше 70 тысяч зрителей.

На сцену также выйдут победители первого фестиваля — группа «Двадцать», группа The Starkillers и победитель прошлого года — «Карманный томик». Для молодых музыкантов участие в «Роке над Амуром» остаётся шансом заявить о себе перед большой аудиторией и выступить рядом с известными артистами.

В этом году заявки подали больше 140 команд из 12 регионов России. Главный приз для победителя — запись собственного мини-альбома при поддержке профессионального саунд-продюсера.

Итоги отбора объявят 20 июля. Вход на фестиваль будет бесплатным, подробности опубликованы на сайте rockdv.ru.