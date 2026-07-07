Чичерина и Найк Борзов выступят в Хабаровске на фестивале «Рок над Амуром»

В Хабаровске 22 августа пройдёт музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» (16+). Хедлайнерами станут Чичерина и Найк Борзов, сообщили организаторы.
Площадкой фестиваля станет территория у арены «Ерофей». Праздник живой музыки проходит по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и, как ожидается, соберёт больше 70 тысяч зрителей.
На сцену также выйдут победители первого фестиваля — группа «Двадцать», группа The Starkillers и победитель прошлого года — «Карманный томик». Для молодых музыкантов участие в «Роке над Амуром» остаётся шансом заявить о себе перед большой аудиторией и выступить рядом с известными артистами.
В этом году заявки подали больше 140 команд из 12 регионов России. Главный приз для победителя — запись собственного мини-альбома при поддержке профессионального саунд-продюсера.
Итоги отбора объявят 20 июля. Вход на фестиваль будет бесплатным, подробности опубликованы на сайте rockdv.ru.