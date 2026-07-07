Хабаровский краевой музей Гродекова получил Гран-при «Амурских книжных берегов»

В 2026 году наивысшую награду получили сразу три каталога. Издание «Этнографическая коллекция из собрания Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова» объединило истории 300 наиболее ценных и уникальных экспонатов учреждения культуры, а также стало кульминацией работы по систематизации полученных объектов коллекции.