Хабаровский краевой музей Гродекова получил Гран-при «Амурских книжных берегов»

Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова получил высшую награду по итогам конкурса, организованного в рамках XV международной выставки-ярмарки «Амурские книжные берега». Гран-при удостоены сразу три каталога учреждения, выпущенные в 2024—2025 годах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Амурские книжные берега» — это престижный международный конкурс изданий, который проходит раз в два года в Благовещенске. Главная цель мероприятия — пополнение библиотечных фондов краеведческой литературой и сохранение культурного наследия Приамурья.
В 2026 году наивысшую награду получили сразу три каталога. Издание «Этнографическая коллекция из собрания Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова» объединило истории 300 наиболее ценных и уникальных экспонатов учреждения культуры, а также стало кульминацией работы по систематизации полученных объектов коллекции.
В другом каталоге под названием «Этнографическая коллекция В. К. Арсеньева из собрания Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова» собраны рассказы о 247 предметах этнографии и народного искусства, обнаруженных великим исследователем Дальнего Востока.
Последнее собрание, удостоенное награды, — «Оружие: каталог коллекции Гродековского музея» — представило широкой публике сведения о 300 образцах холодного и огнестрельного оружия XVII-XX веков.
— Все три издания предназначены как для специалистов — историков, этнографов и оружиеведов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей и культурой Дальнего Востока, — отметили в пресс-службе Гродековского музея.
Напомним, что заместитель генерального директора музея имени Гродекова Нина Маркова получила звание «Заслуженный работник культуры РФ».