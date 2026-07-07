Перекупщик из Краснодара продавал бензин по 187 рублей за литр

По предварительным данным, в одном из мессенджеров молодые люди нашли заказчика из Краснодара, после чего на заправке в Ростове-на-Дону купили свыше тысячи литров бензина АИ-95 и направились в краевую столицу. Там они планировали продать топливо по завышенной цене.