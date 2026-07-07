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Перекупщик из Краснодара продавал бензин по 187 рублей за литр

В Краснодаре полицейские пресекли незаконную продажу бензина.

В Краснодаре полицейские пресекли незаконную продажу бензина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

240 литров бензина и дизельного топлива изъяли у 22-летнего жителя краевой столицы. За один литр горючего парень просил 187 рублей. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Молодому человеку назначили штраф.

Ранее мы писали, в Краснодаре задержали перекупщиков с тысячей литров бензина. 21-летний и 22-летний жители Ростовской области перевозили горючее в арендованном автомобиле.

По предварительным данным, в одном из мессенджеров молодые люди нашли заказчика из Краснодара, после чего на заправке в Ростове-на-Дону купили свыше тысячи литров бензина АИ-95 и направились в краевую столицу. Там они планировали продать топливо по завышенной цене.