Новый самолет Ан-28 вышел на маршрут Николаевск — Аян

Двухмоторный самолет был зафрахтован компанией «Хабаровские авиалинии» до конца текущего года и уже выполнил свои первые полеты по указанному маршруту. Воздушное судно рассчитано на перевозку 17 пассажиров. При этом нормы по провозу багажа остались прежними — 10 кг для багажа и 5 кг для ручной клади. Этот самолет базируется в Николаевске-на-Амуре. Компания «Хабаровские авиалинии» уже рассматривает возможность продлить его фрахтование на 2027 год.