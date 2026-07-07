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Новый самолет Ан-28 вышел на маршрут Николаевск — Аян

Двухмоторный самолет был зафрахтован компанией «Хабаровские авиалинии» до конца текущего года и уже выполнил свои первые полеты по указанному маршруту. Воздушное судно рассчитано на перевозку 17 пассажиров. При этом нормы по провозу багажа остались прежними — 10 кг для багажа и 5 кг для ручной клади. Этот самолет базируется в Николаевске-на-Амуре. Компания «Хабаровские авиалинии» уже.

Двухмоторный самолет был зафрахтован компанией «Хабаровские авиалинии» до конца текущего года и уже выполнил свои первые полеты по указанному маршруту. Воздушное судно рассчитано на перевозку 17 пассажиров. При этом нормы по провозу багажа остались прежними — 10 кг для багажа и 5 кг для ручной клади. Этот самолет базируется в Николаевске-на-Амуре. Компания «Хабаровские авиалинии» уже рассматривает возможность продлить его фрахтование на 2027 год.