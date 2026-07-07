Ростовская АЭС продлевает ресурс и полностью переходит на отечественную арматуру

Для атомной энергетики России 2025 год стал рекордным по выработке электроэнергии: 218 миллиардов киловатт-часов. Наибольшие показатели у станций Балаковская (свыше 35,5 миллиарда киловатт-часов), Ростовская (свыше 34 миллиардов киловатт-часов) и Калининская (свыше 33 миллиардов киловатт-часов).
Ростовская АЭС — ключевая в энергосистеме юга России. Четыре энергоблока обеспечивают электричеством Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Однако время неумолимо. Первому блоку станции в этом году исполнилось 25 лет — он был сдан в промышленную эксплуатацию в 2001-м. Проектный ресурс блока составляет 30 лет, и через четыре года, на рубеже 2029 — 2030 годов, свой срок он формально исчерпает.
Но это не значит, что его остановят. Как пояснил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, на станции уже началась работа для продления ресурса первого энергоблока. У атомщиков России есть успешный опыт пролонгации ресурса аналогичных блоков на других атомных станциях на значительные сроки, до 30 лет. Ростовская рассчитывает на такой же результат.
Прошедший средний ремонт первого блока был нетипичным: если обычно он занимает около 35 суток, то на этот раз планово должен был длиться 100 дней (закончили на десять суток раньше). На блоке заменили 500 километров кабельного хозяйства, это примерно десять процентов от общего объема. Установлена новая система управления на современной цифровой элементной базе российского производства. Общая стоимость модернизации не раскрывается, однако можно предположить, что это отнюдь не один миллиард рублей.
Одна из главных тем, которая сегодня циркулирует в атомной энергетике, — импортозамещение. История вопроса началась не вчера: еще в 2014 году, после первых секторальных санкций, стало понятно, что полагаться на импортное оборудование рискованно. А после 2022-го эта проблема встала во весь рост.
Показательный пример: турбины четырех блоков Ростовской АЭС произведены в Харькове. С 2014 года сотрудничество с украинским заводом прекратилось, пришлось искать новые пути. Теперь запчасти для турбин либо изготавливают по собственной конструкторской документации, либо находят аналоги у российских производителей.
Сегодня на станции в работе около сотни позиций по закупке аналогов импортной трубопроводной арматуры. Здесь идут двумя путями: либо подбирают готовый российский аналог, либо разбирают оборудование, разрабатывают документацию и заказывают изготовление деталей на отечественных предприятиях. Там, где российского производства пока нет, помогают дружественные страны — Китай и Индия.
Андрей Сальников отмечает, что санкционное давление подстегнуло отечественную промышленность. Российские производители увидели открывшуюся нишу и начали осваивать те виды оборудования, которые раньше не делали. Если несколько лет назад найти на рынке некоторые позиции было просто невозможно, то сегодня аналоги появляются.
Южный климат — особая головная боль для АЭС, особенно летом. Еще свеж в памяти блэкаут 2024 года, когда рекордное потребление электричества в аномальную жару повлекло за собой его веерные отключения. Для охлаждения третьего и четвертого энергоблоков имеются градирни (первый и второй охлаждаются с помощью водоема-охладителя). Проектировщики градирен заложили в них нужные параметры, но на юге России в летний период часто бывает аномальная жара, когда столбик термометра переваливает за 40 градусов. Когда это происходит, охлаждающая способность основных градирен становится предельной, и блоки вынужденно разгружают — снижают их выработку.
На третьем блоке проблему решили, построив дополнительные вентиляторные градирни. Они берут на себя примерно десять процентов нагрузки и помогают удерживать параметры охлаждающей воды в проектных значениях. Третий блок после этого в аномальную погоду работает стабильно.
Теперь очередь за четвертым блоком. Строительство вентиляторных градирен для него началось полтора года назад. До конца 2026-го планируется завершить строительно-монтажный этап, а весной 2027-го провести пусконаладку.
Говоря о будущем, Андрей Сальников затронул тему, которая сегодня активно обсуждается в профессиональном сообществе и на уровне региональных и федеральных властей. Программа развития атомной энергетики до 2042 года, утвержденная правительством РФ, предусматривает строительство на юге России новой атомной станции с двумя блоками мощностью по 1200 мегаватт каждый. Вопрос в том, где она будет возведена.
Сейчас идут дискуссии, решение еще не принято. Андрей Сальников обозначил позицию как директор действующей атомной станции и житель города Волгодонска: новую станцию можно построить рядом с действующей АЭС. Аргументы прагматичные. Во-первых, здесь уже сложился профессиональный коллектив, который имеет уникальный опыт эксплуатации и ремонта атомных блоков, его не нужно создавать с нуля. Во-вторых, уже готова инфраструктура, есть коммуникации, логистика. Единый коллектив позволит эффективно управлять и действующей станцией, и строящейся, как это успешно сделано на Нововоронежской АЭС, где рядом с существующими блоками появились еще два новых.
Волгодонск, где находится АЭС, благодаря строительству получит мощный импульс к развитию.
"Десять тысяч строителей — это развитие транспорта, жилищного строительства, общепита, сферы услуг, — перечисляет Сальников. — Предприятия города, в том числе Атоммаш, получат новые заказы.
Упомянутый завод выпускает оборудование для строящихся атомных станций, в том числе корпуса реакторов и парогенераторы, но новые проекты обеспечат загрузку на десятилетие вперед.
До конца года площадка должна быть выбрана. Рассматривались также и другие города, например, Новочеркасск. Сроки ввода блоков в постановлении правительства определены жестко, поэтому проект затягивать нельзя.
«Рассчитываем на то, что у нас с вами будет повод побывать на строительстве новой атомной станции в Ростовской области», — надеется Андрей Сальников.