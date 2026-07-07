Ростовская АЭС продлевает ресурс и полностью переходит на отечественную арматуру

Южный климат — особая головная боль для АЭС, особенно летом. Еще свеж в памяти блэкаут 2024 года, когда рекордное потребление электричества в аномальную жару повлекло за собой его веерные отключения. Для охлаждения третьего и четвертого энергоблоков имеются градирни (первый и второй охлаждаются с помощью водоема-охладителя). Проектировщики градирен заложили в них нужные параметры, но на юге России в летний период часто бывает аномальная жара, когда столбик термометра переваливает за 40 градусов. Когда это происходит, охлаждающая способность основных градирен становится предельной, и блоки вынужденно разгружают — снижают их выработку.