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Популярное кафе закрыли в Хабаровске из-за отравлений посетителей

Помещения, по данным Роспотребнадзора, не убирали ежедневно с моющими и дезинфицирующими средствами, а внутренняя отделка была повреждена так, что качественно мыть и обрабатывать поверхности было невозможно.

Хабаровский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе популярного кафе на улице Ухтомского. Проверка началась после сообщений о случаях острой кишечной инфекции, которые связали с едой из этого заведения, сообщили в региональном управлении ведомства.

Специалисты установили, что на предприятие принимали продукты без маркировки и сопроводительных документов. На кухне не были нормально разведены потоки сырья, полуфабрикатов и готовых блюд, а продукты, оборудование и инвентарь мыли в рукомойнике.

Проблемы нашли и с базовыми условиями работы. В заведении не было исправных систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Помещения, по данным ведомства, не убирали ежедневно с моющими и дезинфицирующими средствами, а внутренняя отделка была повреждена так, что качественно мыть и обрабатывать поверхности было невозможно.

Отдельные нарушения касались самой кухни. У повара не оказалось обязательной гигиенической подготовки и аттестации, разделочный инвентарь и столы не имели маркировки, а температуру хранения продуктов в холодильниках ежедневно не фиксировали. Производственный контроль по принципам ХАССП на предприятии тоже не вели. Кроме того, в помещениях нашли мух, а стол для приготовления еды имел дефекты поверхности, из-за чего его нельзя было нормально мыть и обеззараживать.

В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол о временном запрете деятельности.

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