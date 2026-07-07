Популярное кафе закрыли в Хабаровске из-за отравлений посетителей

Отдельные нарушения касались самой кухни. У повара не оказалось обязательной гигиенической подготовки и аттестации, разделочный инвентарь и столы не имели маркировки, а температуру хранения продуктов в холодильниках ежедневно не фиксировали. Производственный контроль по принципам ХАССП на предприятии тоже не вели. Кроме того, в помещениях нашли мух, а стол для приготовления еды имел дефекты поверхности, из-за чего его нельзя было нормально мыть и обеззараживать.