Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томской области обновили участки трассы Стрежевой — Нижневартовск

Ремонт провели на отрезках общей протяженностью 4 километра.

Ремонт двух участков автомобильной дороги Стрежевой — Нижневартовск в Александровском районе Томской области провели досрочно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Владимир Мазур.

Специалисты срезали старое покрытие и уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку. Работы провели на отрезках с 26-го по 28-й и с 31-го по 33-й километр.

«Здесь же, на севере, подрядная организация приступает к капитальному ремонту моста через реку Кайму, который сделаем также по президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” и завершим в будущем году», — добавил Мазур.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.