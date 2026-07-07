В Томской области обновили участки трассы Стрежевой — Нижневартовск

Ремонт двух участков автомобильной дороги Стрежевой — Нижневартовск в Александровском районе Томской области провели досрочно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Владимир Мазур.
Специалисты срезали старое покрытие и уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку. Работы провели на отрезках с 26-го по 28-й и с 31-го по 33-й километр.
«Здесь же, на севере, подрядная организация приступает к капитальному ремонту моста через реку Кайму, который сделаем также по президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” и завершим в будущем году», — добавил Мазур.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.