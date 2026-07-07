Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам назвали главные риски отпуска в Египте после гибели студентки

Угрозу представляют тяжелые бактериальные инфекции и суррогатный алкоголь.

Источник: Живем в Нижнем

Туристам назвали три угрозы, о которых необходимо помнить, собираясь в Египет. Рекомендации подготовил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов на фоне повышенного интереса нижегородцев к отдыху в этой стране.

Напомним, вчера стало известно о гибели нижегородской студентки в Египте. Точные причины трагедии неизвестны: диагноз установят эксперты.

Нижегородцев, которые собираются в Египет, предупредили о тяжелых бактериальных инфекциях. Некоторые штаммы кишечной палочки приводят к отказу почек, разрушению эритроцитов, внутренним кровотечениям и даже остановке сердце за считанные сутки. При этом не стоит опасаться обычной «диареи путешественника», проходящей за пару дней.

Аккуратнее стоит употреблять спиртное: некоторые отели с системой all inclusive используют метанол для удешевления контрафактного алкоголя. Также туристам может грозить химическое отравление. Известно, что в Египте могут применять мощные пестициды на основе фосфора, вызывающие острое поражение нервной системы, отек легких и полиорганную недостаточность.

Путешественникам рекомендуют отказаться от сырой зелени на отдыхе, отдавая предпочтение термически обработанным овощам. Также следует покупать и есть фрукты, которые можно очистить от кожуры своими руками.

«Котлеты, фарш, подливки и салаты с майонезом — зона повышенного риска. Выбирайте цельные куски мяса или рыбы, приготовленные при вас на гриле», — говорится в сообщении.

Туристов просят пить воду только из фабрично запечатанных бутылок и не заказывать коктейли со льдом в барах.

«Привезите проверенный алкоголь с собой из Duty Free или пейте только пиво и вино в бутылках», — уточнил эксперт.

При запахе химикатов в номере нужно требовать немедленного переселения.

«Всегда имейте при себе сорбенты, регидрон для восстановления солевого баланса и противомикробные средства. При появлении высокой температуры, крови в стуле или неукротимой рвоты немедленно активируйте медицинскую страховку — самолечение при агрессивных инфекциях смертельно опасно», — заключил Алексей Никонов.

Ранее мы писали, что прокуратура заинтересовалась делом об отравлении в нижегородском кафе.