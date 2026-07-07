Нижегородцам назвали главные риски отпуска в Египте после гибели студентки

Туристам назвали три угрозы, о которых необходимо помнить, собираясь в Египет. Рекомендации подготовил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов на фоне повышенного интереса нижегородцев к отдыху в этой стране.
Напомним, вчера стало известно о гибели нижегородской студентки в Египте. Точные причины трагедии неизвестны: диагноз установят эксперты.
Нижегородцев, которые собираются в Египет, предупредили о тяжелых бактериальных инфекциях. Некоторые штаммы кишечной палочки приводят к отказу почек, разрушению эритроцитов, внутренним кровотечениям и даже остановке сердце за считанные сутки. При этом не стоит опасаться обычной «диареи путешественника», проходящей за пару дней.
Аккуратнее стоит употреблять спиртное: некоторые отели с системой all inclusive используют метанол для удешевления контрафактного алкоголя. Также туристам может грозить химическое отравление. Известно, что в Египте могут применять мощные пестициды на основе фосфора, вызывающие острое поражение нервной системы, отек легких и полиорганную недостаточность.
Путешественникам рекомендуют отказаться от сырой зелени на отдыхе, отдавая предпочтение термически обработанным овощам. Также следует покупать и есть фрукты, которые можно очистить от кожуры своими руками.
«Котлеты, фарш, подливки и салаты с майонезом — зона повышенного риска. Выбирайте цельные куски мяса или рыбы, приготовленные при вас на гриле», — говорится в сообщении.
Туристов просят пить воду только из фабрично запечатанных бутылок и не заказывать коктейли со льдом в барах.
«Привезите проверенный алкоголь с собой из Duty Free или пейте только пиво и вино в бутылках», — уточнил эксперт.
При запахе химикатов в номере нужно требовать немедленного переселения.
«Всегда имейте при себе сорбенты, регидрон для восстановления солевого баланса и противомикробные средства. При появлении высокой температуры, крови в стуле или неукротимой рвоты немедленно активируйте медицинскую страховку — самолечение при агрессивных инфекциях смертельно опасно», — заключил Алексей Никонов.
Ранее мы писали, что прокуратура заинтересовалась делом об отравлении в нижегородском кафе.