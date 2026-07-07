Нижегородцам назвали главные риски отпуска в Египте после гибели студентки

Нижегородцев, которые собираются в Египет, предупредили о тяжелых бактериальных инфекциях. Некоторые штаммы кишечной палочки приводят к отказу почек, разрушению эритроцитов, внутренним кровотечениям и даже остановке сердце за считанные сутки. При этом не стоит опасаться обычной «диареи путешественника», проходящей за пару дней.