Больше 8 тысяч воронежских родителей получили новую социальную подержку

На соцподдержку имеют право работающие родители, а также усыновители, опекуны, попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Обязательным условием является не превышение среднедушевого дохода семьи полуторакратной величины прожиточного минимума за прошлый год. А он составлял в регионе 23 407 рублей. Кроме того, не должно быть превышения уровня имущественной обеспеченности семьи.