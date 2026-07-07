Эксперт рассказала, как молодежь выбирает первую работу

Молодые россияне при трудоустройстве на первую работу отдают приоритет получению практического опыта, а не высокому доходу. Об этом «Газете.Ru» сообщила HR-директор PR-агентства Rassvet.digital Тоня Куликова.
«Мы видим, что сегодня молодые специалисты ищут смыслы, поэтому реальный опыт имеет большую ценность, чем высокий заработок. Молодые люди понимают, что нужно вкладываться в портфолио, чтобы оставаться конкурентоспособными. 71% начинающих специалистов назвали главным фактором наличие реальных проектов, 58% — возможность получить практический опыт, а 43% — обучение внутри команды», — отметила Куликова.
Наиболее часто молодые россияне рассчитывают на ежемесячный доход в размере 50−70 тыс. рублей — такой вариант выбрали 27% респондентов. Еще 20% указали сумму 30−50 тыс. рублей, а 16% — 70−90 тыс. рублей, добавила Куликова.
По словам специалиста, запросы свыше 90 тыс. рублей встречаются реже. Лишь 1% начинающих специалистов ожидает стартовую зарплату более 200 тыс. рублей. При этом 9% опрошенных готовы начать карьеру с доходом менее 30 тыс. рублей, заключила Куликова.