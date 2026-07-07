Эксперт рассказала, как молодежь выбирает первую работу

«Мы видим, что сегодня молодые специалисты ищут смыслы, поэтому реальный опыт имеет большую ценность, чем высокий заработок. Молодые люди понимают, что нужно вкладываться в портфолио, чтобы оставаться конкурентоспособными. 71% начинающих специалистов назвали главным фактором наличие реальных проектов, 58% — возможность получить практический опыт, а 43% — обучение внутри команды», — отметила Куликова.