На Московском проспекте в Воронеже продолжается ликвидация коммунальной аварии

В Коминтерновском районе продолжаются земляные работы. Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, зона работ полностью обнесена ограждением.
Сотрудники прилагают максимум усилий для скорейшего завершения восстановления коллектора диаметром 1000 мм. Сейчас на объекте работает десять единиц спецтехники, включая два экскаватора. В общей сложности задействовано несколько бригад — двенадцать рабочих.
Особые трудности вызывает глубина расположения трубопровода, превышающая семь метров. Из-за этого подготовка котлована требует больших затрат труда и времени: необходимо проводить земляные работы с максимальной осторожностью.
— Чтобы избежать местных затоплений, бригада оперативно смонтировала третью насосную станцию. В настоящее время специалисты откачивают около двух с половиной тысяч кубометров сточных вод каждый час — такой объём позволяет поддерживать стабильный уровень стоков и не создавать рисков для прилегающей территории.
Напоминаем, что сейчас перекрыто движение по участку Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова в сторону Памятника Славы.