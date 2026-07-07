На Московском проспекте в Воронеже продолжается ликвидация коммунальной аварии

— Чтобы избежать местных затоплений, бригада оперативно смонтировала третью насосную станцию. В настоящее время специалисты откачивают около двух с половиной тысяч кубометров сточных вод каждый час — такой объём позволяет поддерживать стабильный уровень стоков и не создавать рисков для прилегающей территории.