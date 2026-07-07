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Высокоскоростной интернет появился в поселках Богородского округа

Новые базовые станции обеспечили мобильный интернет стандарта 4G.

Источник: Нижегородская правда

Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь с VoLTE впервые появились в семи поселках и деревнях Богородского округа. Новые базовые станции обеспечили мобильный интернет стандарта 4G, необходимый для удаленной работы, онлайн-обучения и общения в социальных сетях.

Зоны покрытия базовых станций МТС охватывает населенные пункты Арапово, Ушаково, Ченцово, Лакши, Малое и Большое Бедрино, а также Воронцово — одну из знаковых остановок на «Окской тропе», популярной среди туристов. Теперь жители и гости Богородского округа могут в любой момент связаться со скорой помощью, полицией или МЧС. Кроме того, надежная связь стала доступна на ключевых объектах социальной инфраструктуры — в местных библиотеках, школах, фельдшерско-акушерских пунктах и административных зданиях.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, появление сети в Богородском округе открывает новые возможности как для повседневной жизни, так и для развития туризма. Он подчеркнул, что запуск сети в поселках района имеет особое значение, поскольку речь идет не просто о расширении карты покрытия, а о создании реальных инструментов для развития территорий. Благодаря этому жители смогут работать удаленно, учиться онлайн, вести бизнес и пользоваться всеми возможностями современной цифровой среды.

Каждый из этих населенных пунктов обладает уникальной историей и колоритом. Так, Воронцово известно как живописное место на пешем маршруте «Окская тропа», соединяющем Павлово и Нижний Новгород. Для любителей активного отдыха — это удобная промежуточная точка: сюда часто приезжают на день ради прогулки по тропе, устраивают короткие походы выходного дня или совмещают пеший маршрут с рыбалкой и пикником на берегу.

Рядом с деревней Ушаково ученые исследуют археологическую стоянку «Ушаково‑1». А деревни Малое и Большое Бедрино на левом берегу реки Кудьмы популярны у любителей рыбалки и прогулок на сапбордах.

Развитие сети в Богородском районе продолжает программу по устранению «цифрового неравенства» в Нижегородской области. Компания модернизирует существующие и строит новые объекты инфраструктуры, ориентируясь на запросы абонентов и потребности территорий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что уверенный мобильный интернет появился в селах Павловского округа.

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