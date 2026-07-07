Высокоскоростной интернет появился в поселках Богородского округа

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, появление сети в Богородском округе открывает новые возможности как для повседневной жизни, так и для развития туризма. Он подчеркнул, что запуск сети в поселках района имеет особое значение, поскольку речь идет не просто о расширении карты покрытия, а о создании реальных инструментов для развития территорий. Благодаря этому жители смогут работать удаленно, учиться онлайн, вести бизнес и пользоваться всеми возможностями современной цифровой среды.