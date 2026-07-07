Всероссийский парад семьи пройдёт в Нижнем Новгороде 8 июля

— День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских напоминает нам о том, что подлинная любовь всегда идет рядом с ежедневным трудом и верностью в испытаниях. Очень ценно, что сегодня к поддержке этих ценностей подключаются государство и общественные институты, — отметил благочинный Нижегородского округа Андрей Бандин.