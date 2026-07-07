Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всероссийский парад семьи пройдёт в Нижнем Новгороде 8 июля

Торжество состоится в честь Дня семьи, любви и верности.

Источник: Комсомольская правда

8 июля в Нижнем Новгороде состоится праздник Дня семьи, любви и верности. Жители и гости города смогут принять участие в парадном шествии, сообщает АНО «Институт демографического развития».

Праздник, посвященный Дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, подготовили нижегородские ведомства в рамках проекта «Семья»: администрация города, нижегородская епархия и «Институт демографического развития». Областной центр принимает участие в параде семьи уже второй раз.

— День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских напоминает нам о том, что подлинная любовь всегда идет рядом с ежедневным трудом и верностью в испытаниях. Очень ценно, что сегодня к поддержке этих ценностей подключаются государство и общественные институты, — отметил благочинный Нижегородского округа Андрей Бандин.

Парадное шествие начнется от храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и проследует до Манежа, там для гостей подготовили праздничную программу. Каждый участник сможет попробовать свои силы в живописи, сделать памятный сувенир из эпоксидной смолы или приготовить постное блюдо. На протяжении всего вечера гостей будут радовать свои творчеством самодеятельные коллективы.

В АНО "Институт демографического развития отметили важность и ценность семейных уз. Нижегородцам напомнили, что традиции и совместный досуг укрепляют связь внутри семьи.

— Мы хотим, чтобы у нижегородцев всегда оставались силы на простые, но такие важные вещи, — подчеркнула и.о. директора АНО «Институт демографического развития» Мария Дугина.