Волонтеры подготовили к открытию Каштаковский маршрут в нацпарке «Красноярские Столбы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 июля в открывшемся накануне Центре научного волонтерства «Норникеля» в Национальном парке «Красноярские Столбы» прошла семейная волонтерская акция в рамках проекта «Сохраним Каштаковский маршрут», поддержанного Президентским фондом природы.
Участники акции собрали порубочные остатки и рассыпали заранее подготовленную щепу вдоль маршрута. Особое внимание уделили участкам с оголёнными корнями деревьев и опасными камнями — теперь прогулка по тропе станет комфортнее и безопаснее для посетителей.
Руководитель направления развития социального капитала и благотворительности компании «Норникель» Елена Крючкова отметила: «Для нас сегодняшнее мероприятие является частью большого дела. Мы провели в национальном парке “Красноярские Столбы” два дня: разговоры, круглые столы, эксперты. И это здорово. Но более важно, когда мы помогаем практическими действиями. И вы, те, кто собрались здесь сегодня, — люди дела».
Она напомнила, что открывшийся в нацпарке центр научного волонтерства открыт для всех. Каждый лидер инициативной группы, руководитель любого проекта, вне зависимости от компании и организации, неравнодушный житель может прийти сюда в поисках единомышленников.
Директор национального парка Вячеслав Щербаков, в свою очередь, подчеркнул: «Волонтерство на заповедных территориях стало для многих важным делом, а те объекты инфраструктуры, которые создаются руками добровольцев, действительно востребованы и нужны».
Волонтер от «Норникель — Енисейское речное пароходство» Валентина поделилась эмоциями от участния в акции: «Сегодня мы пришли всей семьей с детьми. Дочь Елизавета осталась в центре волонтерства, а сын Сергей помогает нам сейчас здесь, на тропе. Мы уже три года участвуем в волонтерском движении компании. Мне и моим детям нравится помогать сохранению природы, вносить свой вклад в обустройство нацпарка».
Напомним, Каштаковский маршрут идет от верхней станции Фанпарка «Бобровый лог». Он был закрыт для посещения с 2018 года, но сейчас активно идёт работа по его восстановлению и подготовке к открытию. Уже появилась новая беседка. В августе планируется установить навигационные указатели, информационные стенды и оборудовать смотровые площадки.
Осенью этого года обновлённая тропа будет полностью готова и откроется для всех желающих.
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