Волонтеры подготовили к открытию Каштаковский маршрут в нацпарке «Красноярские Столбы»

Волонтер от «Норникель — Енисейское речное пароходство» Валентина поделилась эмоциями от участния в акции: «Сегодня мы пришли всей семьей с детьми. Дочь Елизавета осталась в центре волонтерства, а сын Сергей помогает нам сейчас здесь, на тропе. Мы уже три года участвуем в волонтерском движении компании. Мне и моим детям нравится помогать сохранению природы, вносить свой вклад в обустройство нацпарка».