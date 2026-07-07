Нижегородские власти предложили «подъемные» выпускникам из ряда других регионов

При этом выплата не будет распространяться на жителей регионов, приоритетных для привлечения трудовых ресурсов. Этот перечень утвержден правительством РФ, в него входят Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Амурская, Архангельская, Калужская, Иркутская, Кировская, Курганская, Костромская, Ленинградская, Псковская, Магаданская, Сахалинская, Ульяновская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ, Камчатский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Пермский, Хабаровский края.