Под Гурьевском планируют построить спасательный центр МЧС России

В Калининградской области планируют построить спасательный центр МЧС России. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, спасательный центр разместят под Гурьевском. Решение о его строительстве поддержал президент России, участок для размещения объекта уже определён.
Кроме того, в понедельник, 6 июля спасателям и пожарным вручили государственные, ведомственные и областные юбилейные награды. Подразделениям также передали новую технику, в том числе автоцистерны, автомобили, катера, аэроботы и автобусы.
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