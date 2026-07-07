Россия поднимет на встрече с Гросси тему атак на Энергодар, заявил Ульянов

ВЕНА, 7 июл — РИА Новости. Россия намерена поднять на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде тему атак на Энергодар, сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Калининграде состоится встреча российской делегации и гендиректора МАГАТЭ.
«Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС. Каждая сторона — и российская, и сторона МАГАТЭ — вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего сейчас волнует то, что, начиная с конца апреля, украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что это совершенно не допустимо.
«Агентство должно более адекватно реагировать на такие факты», — подчеркнул Ульянов.