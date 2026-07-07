Россия поднимет на встрече с Гросси тему атак на Энергодар, заявил Ульянов

«Что касается тем, которые будут обсуждаться, то это волнующие каждую из сторон вопросы применительно к безопасности Запорожской АЭС. Каждая сторона — и российская, и сторона МАГАТЭ — вправе поднимать любые вопросы. Нас сейчас больше всего сейчас волнует то, что, начиная с конца апреля, украинская сторона усилила интенсивность нападений на Энергодар, где проживают атомщики и члены их семей», — сказал он.