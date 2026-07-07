Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвички назвали главный фактор привлекательности мужчин

Наличие собственной квартиры стало одним из главных факторов привлекательности мужчины для жительниц Москвы.

Наличие собственной квартиры стало одним из главных факторов привлекательности мужчины для жительниц Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «Родина».

В опросе приняли участие более 1500 москвичек. По данным исследования, 76% женщин считают, что собственное жилье делает мужчину заметнее. Еще 72% назвали отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет существенным недостатком.

Для многих участниц опроса собственное жилье связано со стабильностью, возможностью строить долгосрочные планы и отсутствием зависимости от аренды. Более половины респонденток не согласились с выражением «С милым рай и в шалаше».

При этом квартиру женщины воспринимают не только как показатель материального достатка. Каждая третья участница опроса назвала собственное жилье признаком самостоятельности мужчины, каждая четвертая — свидетельством ответственности.

Еще 28% отметили, что в своей квартире проще организовать комфортный быт и строить семейную жизнь без ограничений.