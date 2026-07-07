Москвички назвали главный фактор привлекательности мужчин

Наличие собственной квартиры стало одним из главных факторов привлекательности мужчины для жительниц Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «Родина».
В опросе приняли участие более 1500 москвичек. По данным исследования, 76% женщин считают, что собственное жилье делает мужчину заметнее. Еще 72% назвали отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет существенным недостатком.
Для многих участниц опроса собственное жилье связано со стабильностью, возможностью строить долгосрочные планы и отсутствием зависимости от аренды. Более половины респонденток не согласились с выражением «С милым рай и в шалаше».
При этом квартиру женщины воспринимают не только как показатель материального достатка. Каждая третья участница опроса назвала собственное жилье признаком самостоятельности мужчины, каждая четвертая — свидетельством ответственности.
Еще 28% отметили, что в своей квартире проще организовать комфортный быт и строить семейную жизнь без ограничений.