В Комсомольске-на-Амуре на две недели отключат горячую воду

Отключение горячей воды затронет микрорайон Дружба, а именно дома под номерами от 1 до 11, от 14 до 16, от 18 до 20, а также 22, 23, 25, 32, 33 и 53. Без ресурса останутся жители домов № 5, 6, 7 и 15 в поселке Берлин. Без горячего водоснабжения проведут две недели и жители домов № 6, 8, 8/2, 10, 10/2, 11, 12/2, 14 по улице Вагонной.