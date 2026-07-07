В Комсомольске-на-Амуре на две недели отключат горячую воду

В Комсомольске-на-Амуре запланирован плановый останов электростанции, в связи с чем в некоторых районах города на две недели отключат горячую воду. Работы на КТЭЦ-3 специалисты намерены выполнить с 19 июля по 2 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Отключение горячей воды затронет микрорайон Дружба, а именно дома под номерами от 1 до 11, от 14 до 16, от 18 до 20, а также 22, 23, 25, 32, 33 и 53. Без ресурса останутся жители домов № 5, 6, 7 и 15 в поселке Берлин. Без горячего водоснабжения проведут две недели и жители домов № 6, 8, 8/2, 10, 10/2, 11, 12/2, 14 по улице Вагонной.
Потерпеть придется комсомольчанам, проживающим по адресам: переулок Березовый, 8; улица Металлургов, 3, 3/2, 4, 5, 6, 17, 18, 20, 22; улица Заводская, 6, 8, 9, 10; улица Рыночная, 3, 5, 7, 8, 10; улица Шевченко, 7, 10, 12; улица Крупская, 4, 6, 7; улица Механическая, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 36/2, 37, 38.
Вместе с ними горячую воду отключат в домах по улицам Копровой, 1, 4, 8, 29−34, 36; Посвящения, 1, 8; Ремесленная, 4, 6, 8. Отключения пройдут и по улицам Поселковая, 12; Коммунистическая, 5, 7, 9; Северное шоссе, 42/4, 50/3, 54, 54/2, 60; Красная, 6; Павловского, 12, 19/2; Литейная, 6.
Планируется, что за две недели специалисты проверят котельное оборудование и вспомогательные системы. В графике работ стоит анализ целостности металлических конструкций, а также ремонт газорегуляторного пункта.