Пассажиропоток в поездах дальнего следования на КрасЖД вырос в первом полугодии

В январе — июне 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 870 тыс. пассажиров (+6% к аналогичному периоду 2025 года).
В пригородных поездах за шесть месяцев отправлено 2 млн 661 тыс. пассажиров, что на 3,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.
В целом за первое полугодие проездом по железной дороге воспользовались 3 млн 531 тыс. пассажиров (—3% к тому же периоду 2025 года).
Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за январь — июнь сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 943,9 млн пасс-км.