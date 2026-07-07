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В Красноярске прокуратура добилась срочного расселения аварийного дома

Мэрия откладывала переселение жильцов до 2037 года.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прокуратура добилась срочного расселения двухэтажного кирпичного аварийного дома, который расположен в Ленинском районе, на улице Аральской. Признали его негодным еще в 2021 году. Однако жильцам предложили подождать с переездом до 2037 года.

Людей такой расклад не устроил, они за свой счет заказали повторное техническое обследование. Эксперты пришли к выводу: физический износ здания превысил 80%, несущие конструкции уже не соответствуют требованиям безопасности. Дальнейшая эксплуатация создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Прокуратура в защиту жильцов направила в суд исковое заявление. Суд поддержал позицию прокурора, а установленные мэрией сроки расселения признал незаконным. По итогу жильцам дома должны предоставить другое жилье до конца текущего года.