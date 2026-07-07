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Ветеран труда из Миллютинского района Раиса Федорова отметила 95-летие

95-летняя жительница Миллютинского района воспитала четырех дочерей и десять внуков.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Миллютинского района Раиса Федорова отметила 95-летний юбилей. Поздравление от имени Управления ЗАГС Ростовской области было опубликовано на официальной странице ведомства в соцсетях.

Раиса Яковлевна имеет звание ветерана труда за многолетний трудовой стаж. Вокруг именинницы сложилась большая семья: четыре дочери, десять внуков, пять правнуков и один праправнук.

На протяжении жизни Раиса Яковлевна прошла длинный профессиональный путь, за что была удостоена звания ветерана труда.

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