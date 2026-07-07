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Что произошло с двумя белорусами, которые точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест дал неожиданный результат

Что произошло с двумя белорусами, получившими неожиданный ДНК-тест на отцовство.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси два мужчины точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест удивил обоих. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.

Так, в суд обратился белорус, который утверждал, что является биологическим отцом несовершеннолетнего мальчика. При этом на момент рождения ребенка его мать была в браке за другим мужчиной, и имя супруга автоматически внесли в запись акта о рождении. Истец попросил установить его отцовство.

На суде и мать мальчика, и ее законный муж единогласно подтвердили это, поддержали требования истца, согласились на генетическую экспертизу.

Но результаты исследования полиморфизма ДНК полностью перевернули ход дела. Выяснилось, что биологическое отцовство истца, который был так уверен в своей правоте, полностью исключено. Однако на 99,99% подтвердилось биологическое отцовство супруга женщины, который утверждал, что ребенок не от него.

Ранее мы писали, что произошло с белорусом, который сделал ДНК-тест, решив по фото из соцсетей, что ребенок не похож на него.

И рассказывал, что произошло с отцом пятерых детей из Беларуси, который сделал ДНК-экспертизу после ссоры с женой.

Еще мы писали, что стало с белоруской, которая оказалась в лесу из-за обещания увеличить пенсию.

Тем временем суд приговорил к аресту гостя Минска, нагло бросившего окурок на «Немиге».