Что произошло с двумя белорусами, которые точно знали, кто из них отец ребенка, но ДНК-тест дал неожиданный результат

Так, в суд обратился белорус, который утверждал, что является биологическим отцом несовершеннолетнего мальчика. При этом на момент рождения ребенка его мать была в браке за другим мужчиной, и имя супруга автоматически внесли в запись акта о рождении. Истец попросил установить его отцовство.