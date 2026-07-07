Оплата проезда по биометрии заработала на МЦД-4

Сервис оплаты по распознаванию лица заработал на четвертом Московским центральном диаметре (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она уже работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, в аэроэкспрессах, на речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4. Сервис стал доступен на 122 проходах 35 станций четвертого диаметра. По поручению Сергея Собянина до конца июля платежный инструмент появится и на МЦД-2, а до конца года — на МЦД-3. В системе зарегистрировались уже около 900 тысяч пользователей, которые совершают более 200 тысяч проходов в городском транспорте в рабочий день», — уточнил Максим Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что сервис оплаты по биометрии стал доступен пассажирам МЦД-1.
На МЦД система работает так же, как и на других видах транспорта. Если пользователь уже зарегистрирован в ней, повторно подключаться не нужно. После однократной регистрации в приложении «Метро Москвы» потребуется лишь взглянуть в камеру на турникете. В линейке турникетов к сервису подключены по одному на вход и выход. Они обозначены специальными стикерами, которые размещены на створках и под камерами.
На станциях, где отсутствуют турникеты, для прохода нужно приложить к валидатору ту же банковскую карту, которая привязана к сервису оплаты по биометрии.
Безопасность работы биометрической системы обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей надежно зашифрованы. Сервис полностью российской разработки принадлежит Правительству Москвы. Серверы находятся исключительно на территории России, поэтому система защищена от внешнего вмешательства — отключить ее из-за рубежа невозможно.