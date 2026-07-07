Оплата проезда по биометрии заработала на МЦД-4

«Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта, где действует оплата по биометрии. Она уже работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, в аэроэкспрессах, на речных регулярных маршрутах, МЦД-1, а теперь и на МЦД-4. Сервис стал доступен на 122 проходах 35 станций четвертого диаметра. По поручению Сергея Собянина до конца июля платежный инструмент появится и на МЦД-2, а до конца года — на МЦД-3. В системе зарегистрировались уже около 900 тысяч пользователей, которые совершают более 200 тысяч проходов в городском транспорте в рабочий день», — уточнил Максим Ликсутов.