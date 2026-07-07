В нескольких муниципалитетах Дона отключили водоснабжение

В городе Шахты на водоводе по улице Придонской выявили порыв, из-за которого временно снижено давление водоснабжения на улицах 20-го Партсъезда, Перова, Баррикадной, Астрономической и прилегающих. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в городе Шахты с утра снижено водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по улице Шоссейная.