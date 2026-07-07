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Повышенное содержание мышьяка выявили в партиях краба из Хабаровского края и Магаданской области

Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции проверил партии живого краба-стригуна опилио. Пробы от 60-тонной партии предприятия из Хабаровского края и 83-тонной — из Магаданской области отобрали инспекторы Россельхознадзора. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что в обеих партиях содержание мышьяка превышено. В первой — в 3,3 раза, во второй — в 3,9 раза. Информация о.

Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции проверил партии живого краба-стригуна опилио. Пробы от 60-тонной партии предприятия из Хабаровского края и 83-тонной — из Магаданской области отобрали инспекторы Россельхознадзора. В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что в обеих партиях содержание мышьяка превышено. В первой — в 3,3 раза, во второй — в 3,9 раза. Информация о выявленных нарушениях внесена в систему «Веста» и доведена до Россельхознадзора и владельцев грузов.