Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 400 старых покрышек утилизировали в Хабаровске

Специальная компания собирает старые шины, брошенные по всему городу и отвозит их на местное предприятие, занимающееся переработкой покрышек. В основном из отработавших свое автомобильных шин делают крошку для резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. В этот раз от таких отходов был очищен Железнодорожный район Хабаровска. В частности, покрышки были вывезены с улиц Гагарина, Семашко.

Специальная компания собирает старые шины, брошенные по всему городу и отвозит их на местное предприятие, занимающееся переработкой покрышек. В основном из отработавших свое автомобильных шин делают крошку для резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. В этот раз от таких отходов был очищен Железнодорожный район Хабаровска. В частности, покрышки были вывезены с улиц Гагарина, Семашко, Профсоюзной, Николаевской, Заводской, Воронежской, Краснодарской и Совхозной. Но такая работа ведется и в других районах краевой столицы.