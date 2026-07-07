Свыше 400 старых покрышек утилизировали в Хабаровске

Специальная компания собирает старые шины, брошенные по всему городу и отвозит их на местное предприятие, занимающееся переработкой покрышек. В основном из отработавших свое автомобильных шин делают крошку для резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. В этот раз от таких отходов был очищен Железнодорожный район Хабаровска. В частности, покрышки были вывезены с улиц Гагарина, Семашко, Профсоюзной, Николаевской, Заводской, Воронежской, Краснодарской и Совхозной. Но такая работа ведется и в других районах краевой столицы.