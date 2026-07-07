Где можно пожарить шашлык: в каких местах готовить мясо разрешено, а в каких — нет

Разбираемся, где можно пожарить шашлык без нарушений, какие места находятся под запретом и разрешено ли использовать мангал на собственном участке.
Где можно и нельзя пожарить шашлыки на природе
При выборе места важно учитывать не только удобство, но и действующие требования пожарной безопасности. Даже если территория выглядит подходящей для пикника, разведение огня может быть запрещено.
Где разрешено жарить шашлык
Как правило, приготовить шашлык можно:
- на специально оборудованных пикниковых площадках;
- в официальных зонах отдыха с мангалами;
- на туристических стоянках, где это разрешено администрацией;
- на территории кемпингов и баз отдыха;
- в разрешенных местах на собственном земельном участке.
Во многих регионах оборудованные зоны для пикников располагаются в городских парках и лесопарках. Обычно они оснащены мангалами, урнами, столами и средствами пожарной безопасности.
Что касается леса, пляжей и речек, то жарить там шашлык можно, но с серьезными ограничениями. Как указано в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, очаг должен быть оборудован в виде ямы глубиной не менее 30 см и диаметром не более 1 м, либо же размещен в металлической или иной негорючей емкости объемом до 1 м³. При этом очаг должен находиться не менее чем:
- в 50 метрах — от зданий и сооружений;
- в 100 метрах — от хвойного леса;
- в 30 метрах — от лиственного.
Где жарить шашлык нельзя
Запрет распространяется на места, где использование открытого огня может привести к пожару или нанести ущерб окружающей среде. В частности, нельзя разводить огонь:
- в лесах, особенно во время действия особого противопожарного режима;
- на торфяниках;
- под кронами деревьев;
- на территориях заповедников и национальных парков, если это запрещено правилами посещения;
- рядом со складами, автозаправками, линиями электропередачи и другими потенциально опасными объектами;
- на участках с сухой травой или горючими материалами.
Если в регионе введен особый противопожарный режим, ограничения могут распространяться даже на использование мангалов.
Какие штрафы предусмотрены
Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения.
|Нарушение требований пожарной безопасности (например, разведение огня в запрещенном месте)
|Предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей
|ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
|То же нарушение в период действия особого противопожарного режима
|Штраф от 10 000 до 20 000 рублей
|ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ
|Нарушение, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
|Штраф от 40 000 до 50 000 рублей (для физлица)
|ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ
|Если пожар повлек тяжкий вред здоровью или гибель людей
|Возможна уголовная ответственность и ограничение свободы сроком до трех лет
|Статья 219 УК РФ
Места, где можно самому пожарить шашлык в городе
Если нет возможности выехать за город, стоит обратить внимание на специально оборудованные городские площадки. Как правило, такие зоны находятся:
- в крупных городских парках;
- в лесопарках;
- на территориях баз отдыха;
- возле городских водоемов;
- в специально оборудованных муниципальных пикниковых зонах.
Преимущество подобных площадок заключается в том, что они уже соответствуют требованиям пожарной безопасности. Нередко здесь имеются стационарные мангалы, беседки, столы, контейнеры для мусора и парковки. Перед поездкой желательно уточнить:
- работает ли площадка в текущем сезоне;
- требуется ли предварительное бронирование;
- разрешено ли привозить собственный мангал;
- не введены ли временные ограничения из-за высокой пожарной опасности.
Можно ли жарить шашлыки на даче на своем участке
В большинстве случаев законодательство не запрещает готовить шашлык на собственном участке. Однако делать это можно только при соблюдении правил пожарной безопасности.
Например, жарить мясо на дачном участке разрешено, если использовать мангал, жаровню, печь или оборудованную зону барбекю. Мангал должен располагаться не менее чем в пяти метрах от жилого дома и других построек, а рядом необходимо иметь воду, песок или огнетушитель. При его использовании также рекомендуется:
- устанавливать мангал на ровной негорючей поверхности;
- размещать вдали от жилого дома, хозяйственных построек, деревьев и кустарников;
- заранее подготовить воду, песок или огнетушитель;
- не оставлять огонь без присмотра;
- после приготовления полностью затушить угли.
Разводить огонь допускается только при соблюдении требований пожарной безопасности. При этом костер на земле организовать все еще можно, но в специальной яме, и до ближайших построек расстояние должно составлять минимум 15 метров (при использовании металлической бочки или другой негорючей емкости расстояние сокращается до 7,5 метра). Кроме того, огонь запрещено разводить при сильном ветре.
Во время действия особого противопожарного режима даже на частных участках могут вводиться дополнительные ограничения. Поэтому перед разведением огня стоит проверить информацию на сайте регионального управления МЧС или местной администрации.
Вопросы и ответы
Ответили на некоторые важные, но неочевидные вопросы.
Можно ли жарить шашлык во дворе многоквартирного дома?
Нет. Разводить открытый огонь возле многоквартирных домов запрещено. Это касается как мангалов, так и костров. Тем более нельзя пытаться организовать готовку шашлыка на балконе — это смертельно опасно.
Можно ли использовать одноразовый мангал?
Да, если это не противоречит действующим ограничениям и соблюдаются требования пожарной безопасности. После использования мангал необходимо полностью потушить и убрать.
Что делать, если в регионе введен особый противопожарный режим?
Лучше отказаться от использования открытого огня до отмены ограничений. Информацию о введении особого противопожарного режима публикуют региональные власти и подразделения МЧС России.