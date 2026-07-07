Где можно пожарить шашлык: в каких местах готовить мясо разрешено, а в каких — нет

Что касается леса, пляжей и речек, то жарить там шашлык можно, но с серьезными ограничениями. Как указано в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, очаг должен быть оборудован в виде ямы глубиной не менее 30 см и диаметром не более 1 м, либо же размещен в металлической или иной негорючей емкости объемом до 1 м³. При этом очаг должен находиться не менее чем: