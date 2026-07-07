Кто из воронежцев может получить семейную выплату?

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми вправе рассчитывать на ежегодную семейную выплату. Что это за мера поддержки, кому она предназначена и в каком объёме, — на эти и другие вопросы накануне Дня любви, семьи и верности vrn.aif.ru ответил управляющий ОСФР по Воронежской области Михаил Шапошников.
Кому положено?
Ирина Стецкая, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Михаил Васильевич, расскажите о ежегодной выплате подробнее.
Михаил Шапошников: Ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей — это новая мера социальной поддержки семей, которые воспитывают двоих или более детей до 18 или 23 лет при их очном обучении. Выплата призвана поддержать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Заявитель и дети при этом должны являться гражданами РФ и постоянно проживать в России.
При назначении будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи. Благодаря этой мере родителям вернут часть уплаченных налогов в виде разницы между расчетной суммой НДФЛ и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов, с которых был уплачен НДФЛ.
— Кто может претендовать на данную выплату в 2026 году?
— Выплата положена работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на территории РФ. При этом родители также должны быть гражданами РФ, постоянно проживать на территории страны и быть её налоговыми резидентами. С их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности должен быть уплачен налог на доходы физических лиц в году, предшествующем году обращения за назначением Услуги. То есть, при обращении за выплатой в 2026 году, налог должен быть уплачен за 2025 год.
— А каковы условия для получения этой меры поддержки?
— Во-первых, это, конечно же, наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок учится. Обучаться дети могут в школе, вузе или ссузе по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам). Во-вторых, у родителей не должно быть задолженности по уплате алиментов.
Ещё одно условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в нашем регионе на год, предшествующий году обращения (в 2025 году — 15 605 рублей).
Когда подать заявление?
— В какое время и как можно подать заявление на выплату?
— Заявитель имеет право подать заявление с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР.
— Какие потребуются документы?
— Большую часть сведений специалисты регионального Отделения СФР запросят самостоятельно, в некоторых случаях справки (например, из учебного заведения) заявителю необходимо будет предоставить лично. Важно помнить, что Отделение СФР вправе проверять достоверность представленных заявителем документов, а также указанных в заявлении.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на корректность сведений — ФИО, СНИЛС, адреса проживания, состав семьи, реквизиты документов, данные медорганизации, в которой заявитель состоит на учёте по беременности, а также данные об алиментах. Если алименты установлены решением суда или судебным приказом, то размер алиментов и реквизиты судебного решения должны быть указаны в заявлении. При наличии исполнительного производства также нужно указать его реквизиты. После подачи заявления через портал Госуслуг необходимо следить за уведомлениями. Поскольку в случае выявления неполноты или некорректности сведений заявление может быть направлено на доработку.
Что учтут?
— Как оценивается право на получение этой выплаты?
— Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за год, предшествующий году обращения за назначением выплаты, в том числе доходов, с которых исчислен налог на доходы физических лиц, и иных видов доходов, путём деления одной двенадцатой суммы указанных доходов на количество членов семьи.
При определении права на выплату учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.
Пособие может быть назначено семьям со следующим имуществом: одной квартирой любой площади; одним домом любой площади; одной дачей; одним гаражом, машино-местом; земельными участками (или одним участком) общей площадью не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га — для жителей сельской местности; одним нежилым помещением; одним автомобилем; одним мотоциклом; одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники) или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки. Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества; одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Исключения составляют многодетные семьи.
— Кто же входит в состав семьи?
— В состав семьи включаются сам заявитель, его супруг (супруга), его несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под его опекой (попечительством) и дети в возрасте до 23 лет, если ребёнок обучается очно.
— Сколько воронежцев уже получили эту выплату?
— В июне 2026 года Отделение СФР по Воронежской области назначило ежегодную семейную выплату более 8 тыс. родителей. Общая сумма перечисленных средств составила более 195 млн руб.
— Если при оформлении выплаты возникли вопросы, куда можно обратиться за консультацией?
— Можно обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8 (800) 100−00−01. Режим работы региональной линии Отделения СФР: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45 (звонок бесплатный).