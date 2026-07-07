Кто из воронежцев может получить семейную выплату?

— Выплата положена работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на территории РФ. При этом родители также должны быть гражданами РФ, постоянно проживать на территории страны и быть её налоговыми резидентами. С их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности должен быть уплачен налог на доходы физических лиц в году, предшествующем году обращения за назначением Услуги. То есть, при обращении за выплатой в 2026 году, налог должен быть уплачен за 2025 год.