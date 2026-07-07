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Шантажист выманил у нижегородца деньги под угрозой рассылки его интимных фото

Вымогатель написал своей жертве в одном из мессенджеров.

Источник: Живем в Нижнем

41-летний житель Нижнего Новгорода перевел вымогателю 25 тысяч рублей, испугавшись угроз о распространении его интимных фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Шантажист написал потерпевшему в одном из мессенджеров и потребовал деньги, пригрозив рассылкой его откровенных снимков. Не желая позора, нижегородец отправил на указанный вымогателем счет личные средства.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 332 000 рублей из-за мошенников.