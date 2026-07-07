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Калининградские предприятия показали товары на международной выставке «Иннопром»

Мероприятие организовано в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2026», в которой участвуют калининградские промышленные предприятия. Как сообщает пресс-служба областного правительства, калининградская экспозиция оформлена с элементами фирменного стиля 80-летия региона, демонстрирует его промышленный потенциал — от судостроения и нефтегазового машиностроения до микроэлектроники, компонентов для солнечной энергетики, роботизированных сварочных комплексов, экологичной упаковки и космических технологий.

В этом году страной-партнером выставки выступает Индонезия. Центральной темой деловой программы стала «Индустрия 360: производство без границ».

Как отметили в региональном минпромторге, коллективный стенд позволяет предприятиям провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами, представить свои разработки профессиональному сообществу и расширить промышленную кооперацию.