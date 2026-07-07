Красноярец с помощью бомжей похитил квартиру у наследницы умершей женщины

Житель Красноярска воспользовался тем, что единственная наследница квартиры умершей женщины находится в другом регионе. 38-летний мошенник разработал схему с поддельными документами и привлечением двух бомжей. Подельников он подобрал среди мужчин, ведущих антисоциальный образ жизни, пообещав им деньги. Сообщников привел в порядок, купил им одежду. Одному из бомжей предстояло сыграть роль фиктивного покупателя квартиры, второму — продавца по доверенности от имени умершей хозяйки. Документ был поддельным. После подписания договора купли-продажи квартира стоимостью более 1,5 млн руб. оказалась зарегистрирована на бомжа, а законная наследница лишилась права на имущество. Вскоре жилье было продано жительнице Уяра, которая ради покупки продала свой дом и оформила кредит. Но настоящая наследница узнала о сделках и оспорила их в суде. Так квартира вернулась законной владелице, добросовестная покупательница осталась без жилья и денег, участники схемы оказались фигурантами уголовного дела о мошенничестве и хищении в особо крупном размере.