С начала сезона клещи покусали свердловчан 17 тыс. раз

Из пострадавших в больницы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит был госпитализирован 101 человек, на клещевой боррелиоз — 190 человек.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовали 15,5 тыс. особей клещей: возбудители энцефалита найдены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — в 47,6%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,4%.
С начала года проведено более 102 тыс. первичных вакцинаций против клещевого вирусного энцефалита и свыше 257 тыс. ревакцинаций.
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