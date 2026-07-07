В центре Волгограда автобус сбил пенсионерку на остановке

По предварительной информации, 42-летний водитель управлял автобусом «Волгабас» на улице Рокоссовского. Он стоял напротив дома № 45 и начал движение. В этот момент задняя часть транспортного средства наехала на пожилую женщину, которая находилась рядом. Пенсионерка получила ранения. Медики доставили ее в больницу.