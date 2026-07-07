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В центре Волгограда автобус сбил пенсионерку на остановке

В Волгоградской области женщина пострадала в ДТП по вине водителя автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Волгограда под колеса автобуса попала 66-летняя женщина. Авария случилась днем 6 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительной информации, 42-летний водитель управлял автобусом «Волгабас» на улице Рокоссовского. Он стоял напротив дома № 45 и начал движение. В этот момент задняя часть транспортного средства наехала на пожилую женщину, которая находилась рядом. Пенсионерка получила ранения. Медики доставили ее в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Устанавливают, почему водитель не заметил пешехода при начале движения. По результатам проверки примут процессуальное решение.