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В Красноярском крае из-за подтопления закрыли движение на двух трассах

В Курагинском округе на 212-м километре трассы «Саяны» произошло подтопление проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

7 июля в Красноярском крае из-за подтопления временно закрыли движение сразу на двух трассах. Списком поделились специалисты КрУДор:

— в Емельяновском округе на третьем километре «Подъезд к садовым обществам ЖД платформа Лесная — ЖД платформа Водораздел» произошло подтопление автодороги, а также образовались промоины на проезжей части около водопропускной трубы;

— в Курагинском округе на 212-ом километре трассы «Саяны» в результате подъема уровня воды в реке Сейба произошло подтопление проезжей части.

Жителям напоминают, что узнать информацию о ситуации на региональной дорожной сети можно узнать по телефону диспетчерского центра: 8 (391)-222−42−00.