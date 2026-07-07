В Красноярском крае из-за подтопления закрыли движение на двух трассах

7 июля в Красноярском крае из-за подтопления временно закрыли движение сразу на двух трассах. Списком поделились специалисты КрУДор:
— в Емельяновском округе на третьем километре «Подъезд к садовым обществам ЖД платформа Лесная — ЖД платформа Водораздел» произошло подтопление автодороги, а также образовались промоины на проезжей части около водопропускной трубы;
— в Курагинском округе на 212-ом километре трассы «Саяны» в результате подъема уровня воды в реке Сейба произошло подтопление проезжей части.
Жителям напоминают, что узнать информацию о ситуации на региональной дорожной сети можно узнать по телефону диспетчерского центра: 8 (391)-222−42−00.