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Шесть протоколов завели в отношении водителя иномарки после погони в Кстове

Для его пассажира все кончилось уголовным делом, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстовские полицейские задержали водителя иномарки и его пассажира после погони. Автомобилисту назначили штрафы, а его знакомому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствие установило, что водитель автомобиля «Опель» проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Своими действиями нарушители спровоцировали преследование.

На улице Зеленой экипаж ДПС перекрыл дорогу злоумышленникам своим служебным автомобилем. Транспортные средства получили механические повреждения, никто не пострадал.

В результате погони и задержания у 33-летнего пассажира иномарки обнаружили сверток с запрещенными веществами. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении 32-летнего водителя, несмотря на то что он был трезв, составлено 6 административных протоколов. Кроме того, при задержании выяснилось, что у него нет при себе документов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пьяного нижегородца поймали на угоне автомобиля у коллеги по работе.