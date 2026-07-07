Правила продажи и проверки БАДов изменятся в Нижегородской области

В России ужесточат регулирование рынка БАДов: с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила контроля. Для нижегородцев это значит, что добавки станут надежнее, а рекомендации врачей — четче, сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
Минздрав сформирует два реестра — разрешённых БАДов и показаний к их применению. Производители должны будут подтверждать эффективность добавок научными исследованиями и отказаться от обещаний «чудесного» эффекта.
Каждая БАД пройдёт лабораторную проверку в центрах Минздрава и Роспотребнадзора — эксперты будут искать запрещённые сильнодействующие вещества. При нарушениях продукт снимут с продажи, в том числе из нижегородских аптек.
Производители обязаны проходить выборочную проверку каждые три года. Экспертиза документов на одну БАД стоит 107,3 тысячи рублей. Государство выделит свыше 107 миллионов рублей в год на обработку минимум тысячи заявок. Лабораторные испытания готовой продукции оплатят сами изготовители.
Ранее нижегородцев предупредили об опасности приема жиросжигателя с маркетплейса.