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Правила продажи и проверки БАДов изменятся в Нижегородской области

Производители обязаны проходить выборочную проверку каждые три года.

В России ужесточат регулирование рынка БАДов: с 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила контроля. Для нижегородцев это значит, что добавки станут надежнее, а рекомендации врачей — четче, сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».

Минздрав сформирует два реестра — разрешённых БАДов и показаний к их применению. Производители должны будут подтверждать эффективность добавок научными исследованиями и отказаться от обещаний «чудесного» эффекта.

Каждая БАД пройдёт лабораторную проверку в центрах Минздрава и Роспотребнадзора — эксперты будут искать запрещённые сильнодействующие вещества. При нарушениях продукт снимут с продажи, в том числе из нижегородских аптек.

Производители обязаны проходить выборочную проверку каждые три года. Экспертиза документов на одну БАД стоит 107,3 тысячи рублей. Государство выделит свыше 107 миллионов рублей в год на обработку минимум тысячи заявок. Лабораторные испытания готовой продукции оплатят сами изготовители.

Ранее нижегородцев предупредили об опасности приема жиросжигателя с маркетплейса.

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