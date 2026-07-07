Петербург направит на покупку подвижного состава для ГУП «Горэлектротранс» более 3 млрд руб

Начальная цена контракта на конкурсе составляла около 3, 665 млрд рублей, а сумма контракта — 3,265 млрд рублей. Финансирование сделки распределено по годам до 2030 года включительно. Большая часть указанной суммы будет выплачена уже в 2027 и 2028 годах (что составит около 2 млрд руб. от общей суммы). Поставка разделена на пять партий, первая из которых подразумевает доставку 20 транспортных средств, вторая и третья — 17 троллейбусов, четвертая и пятая — 16 троллейбусов.