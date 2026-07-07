Кредиторы рванули со старта

В краснодарской юридической компании «Векави Групп», которая представляет в банкротном процессе интересы некоторых держателей ЦФА, «Ъ-Ростов» пояснили, что инвесторы изначально уведомлялись о том, что ЦФА являются высоко рискованным инструментом. «Эти риски были — и они реализовались. Сейчас инвесторы могут подать заявления в арбитражный суд и принять участие в деле о банкротстве. Конечно, учитывая многомиллиардные требования банков, вероятность возврата вложенных средств для держателей ЦФА видится достаточно призрачной, по крайней мере в полном объеме», — заявил изданию представитель юридической фирмы.