Признаки фальсификации нашли в образце молока в Нижегородской области

В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия по жирнокислотному составу в образце молока, поступившем в рамках пищевого мониторинга. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области. Исследования проводились с 23 июня по 3 июля 2026 года.
По данным специалистов, выявленные отклонения могут свидетельствовать о фальсификации продукции или нарушении технологии производства. Информация о результатах исследований внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также направлена в региональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.
В ведомстве отметили, что изменение жирнокислотного состава молока может не только ухудшать вкусовые качества продукции, но и влиять на здоровье потребителей. В частности, нарушение баланса жирных кислот связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, расстройствами пищеварения и развитием воспалительных процессов.
Ранее сообщалось, что 20 нарушений при перевозке продуктов выявили в Нижегородской области.