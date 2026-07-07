Признаки фальсификации нашли в образце молока в Нижегородской области

В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили несоответствия по жирнокислотному составу в образце молока, поступившем в рамках пищевого мониторинга. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области. Исследования проводились с 23 июня по 3 июля 2026 года.